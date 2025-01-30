Качество жизни населения Башкирии улучшилось по 15 позициям

— Более половины респондентов сказали, что за последние три года их жизнь стала лучше, — рассказала она. — Они высказали удовлетворенность жилищными условиями, благоустройством парков, чистотой улиц и общественных пространств. Кроме того, стало больше людей, которые занимаются физкультурой и спортом. Уменьшилась загрузка врачей и педагогов административной работой.