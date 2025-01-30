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Качество жизни населения Башкирии улучшилось по 15 позициям

Итоги ежегодного рейтинга подвело Агентство стратегических инициатив. Рейтинг рассчитывали по 140 параметрам. Руководитель ведомства Светлана Чупшева озвучила их президенту страны Владимиру Путину.

Составители опросили почти 400 тысяч жителей Башкирии, учитывали статистические и геоаналитические показатели, которые распределили по 10 элементам среды: медицинскому обслуживанию, образованию и развитию, социальной защите, жилью и инфраструктуре, безопасности и другим.

— По итогам 2021 года мы были на 40 месте, 2022-го — на 25-м, — рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. — В прошлом году впервые вошли в число 20 лучших регионов, теперь — в десятке. Это очень хорошая динамика.

По словам Светланы Чупшевой, большинство опрошенных россиян считают безопасным место своего проживания, особенно это отмечают жители малых городов.

— Более половины респондентов сказали, что за последние три года их жизнь стала лучше, — рассказала она. — Они высказали удовлетворенность жилищными условиями, благоустройством парков, чистотой улиц и общественных пространств. Кроме того, стало больше людей, которые занимаются физкультурой и спортом. Уменьшилась загрузка врачей и педагогов административной работой.

В топ-10 рейтинга качества жизни вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Московская, Сахалинская, Тульская и Нижегородская области.

— Постепенно, шаг за шагом мы решаем наши проблемы, несмотря на сложные времена, — прокомментировал итоги рейтинга Радий Хабиров. — Есть куда стремиться, и главное, что мы знаем, в каком направлении будем двигаться дальше.