Качество жизни населения Башкирии улучшилось по 15 позициям

Составители опросили почти 400 тысяч жителей Башкирии, учитывали статистические и геоаналитические показатели, которые распределили по 10 элементам среды: медицинскому обслуживанию, образованию и развитию, социальной защите, жилью и инфраструктуре, безопасности и другим.
— По итогам 2021 года мы были на 40 месте, 2022-го — на 25-м, — рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. — В прошлом году впервые вошли в число 20 лучших регионов, теперь — в десятке. Это очень хорошая динамика.
По словам Светланы Чупшевой, большинство опрошенных россиян считают безопасным место своего проживания, особенно это отмечают жители малых городов.
— Более половины респондентов сказали, что за последние три года их жизнь стала лучше, — рассказала она. — Они высказали удовлетворенность жилищными условиями, благоустройством парков, чистотой улиц и общественных пространств. Кроме того, стало больше людей, которые занимаются физкультурой и спортом. Уменьшилась загрузка врачей и педагогов административной работой.
В топ-10 рейтинга качества жизни вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Московская, Сахалинская, Тульская и Нижегородская области.
— Постепенно, шаг за шагом мы решаем наши проблемы, несмотря на сложные времена, — прокомментировал итоги рейтинга Радий Хабиров. — Есть куда стремиться, и главное, что мы знаем, в каком направлении будем двигаться дальше.