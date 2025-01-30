Израиль принял более 95 тысяч репатриантов из России с начала СВО

С 7 октября 2023 года Израиль наблюдает приток людей, решивших переехать из-за глубокой связи с еврейским народом. Советник премьера Дмитрий Гендельман отметил, что с начала 2022 года более 95 тысяч человек прибыло из России, а всего репатриантов за этот период больше 143 тысяч.