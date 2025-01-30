Трамп: более двух третей американских восьмиклассников плохо читают

Президент США Дональд Трамп сообщил, что более двух третей американских восьмиклассников показывают низкие результаты в чтении и математике.
По его словам, 70% учеников восьмых классов не достигли требуемого уровня в чтении, а 72% — в математике. Это свидетельствует о недостаточной эффективности образовательной системы, что, по мнению Трампа, сказывается на конкурентоспособности страны.
Президент отметил, что рядом с хорошими школами растет стоимость жилья, поскольку в государственные учреждения детей записывают по месту жительства, что заставляет многие семьи делать жертвы ради будущего своих детей.
Трамп предложил создать новые программы, ориентированные на образовательную свободу. Он также объявил, что малоимущие семьи смогут получать финансовую помощь для расширения выбора образовательных возможностей, а поддержка будет предоставлена и семьям военных.
Между тем в Государственную думу внесли законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9 классе в некоторых регионах России.