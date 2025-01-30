Похищенный в Нидерландах золотой шлем Коцофенешти мог быть переплавлен

Ранее германские учёные, проводя раскопки во Франкфурте-на-Майне, обнаружили амулет с внутренней гравировкой, который подтверждает, что христиане присутствовали в этом регионе как минимум на 50 лет раньше, чем это предполагалось. Учёные отмечают, что текст на амулете является «чисто христианским», в отличие от других артефактов того времени, которые часто сочетали элементы иудейской и языческой религиозной символики.