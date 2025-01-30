Похищенный в Нидерландах золотой шлем Коцофенешти мог быть переплавлен

Шлем, возраст которого составляет 2400 лет, был похищен утром 25 января. Четверо злоумышленников взломали двери музея и за считанные минуты вынесли артефакт, а также три золотых браслета. Бранд отметил, что шлем невозможно продать из-за его всемирной известности, поэтому преступники, вероятно, его переплавят.
Шлем Коцофенешти, датируемый 450 годом до нашей эры, был обнаружен в 1927 году в румынской деревне. Изначально его использовали как игрушку и даже как горшок для кур пока власти не осознали его историческую ценность. Артефакт считается реликвией древней дакийской цивилизации и украшен изображениями мифологических существ и человека с кинжалом.
Ранее германские учёные, проводя раскопки во Франкфурте-на-Майне, обнаружили амулет с внутренней гравировкой, который подтверждает, что христиане присутствовали в этом регионе как минимум на 50 лет раньше, чем это предполагалось. Учёные отмечают, что текст на амулете является «чисто христианским», в отличие от других артефактов того времени, которые часто сочетали элементы иудейской и языческой религиозной символики.