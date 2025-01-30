Часть школ и детских садов Приморья приостановили работу из-за гриппа и ОРВИ

В Приморье на четвертой неделе 2025 года заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалась ниже эпидемического порога на 37% среди жителей всех возрастных групп. Однако темп прироста за этот период увеличился на 19%, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.