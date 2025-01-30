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Часть школ и детских садов Приморья приостановили работу из-за гриппа и ОРВИ

В Приморье увеличивается число заболевших гриппом.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье на четвертой неделе 2025 года заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалась ниже эпидемического порога на 37% среди жителей всех возрастных групп. Однако темп прироста за этот период увеличился на 19%, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации приморского Роспотребнадзора, в крае увеличивается число заболевших гриппом: с 4,8% до 14%. Во Владивостоке заражаемость ОРВИ и гриппом оказалась ниже уровня эпидемического порога среди совокупного населения среди всех возрастных групп на 6,5%:

«Исключение составляют дети в возрастной группы от трех до шести лет. Здесь отмечается рост заболеваемости на 22%».

В итоге две школы в Артеме и 14 детских садов (в Артеме, Арсеньеве, Дальнегорске, Находке и Надеждинском районе) приостановили свою работу.

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