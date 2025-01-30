401 уголовное дело завели на черных лесорубов в Иркутской области в 2024

Ведомства каждый год проводят оперативно-профилактические мероприятия, во время которых патрулируют лес, находят нарушителей. В 2024 прошло 1 230 обследований, а это, кстати, на 101 больше, чем годом ранее. Выявили 24 факта незаконной рубки объемом две тысячи кубометров, что причинило ущерб на сумму 22 миллиона рублей.