401 уголовное дело завели на черных лесорубов в Иркутской области в 2024

В Иркутской области в 2024 в полицию передали 480 материалов по незаконной рубке леса. Как стало известно КП-Иркутск, завели 401 уголовное дело, в 143 случаях удалось найти черных лесорубов.
Ведомства каждый год проводят оперативно-профилактические мероприятия, во время которых патрулируют лес, находят нарушителей. В 2024 прошло 1 230 обследований, а это, кстати, на 101 больше, чем годом ранее. Выявили 24 факта незаконной рубки объемом две тысячи кубометров, что причинило ущерб на сумму 22 миллиона рублей.
Есть ощутимый результат — с 2020 количество незаконных рубок уменьшилось в пять раз, с 2 421 до 491. В четыре раза снился и ущерб, который наносят черные лесорубы — с 2,6 миллиарда до 667 миллионов.
Для предупреждения нарушений в лесах проводят и дистанционный мониторинг, в 2024 он осуществлялся на территории 34 лесничеств. Судебные приставы разыскивают должников по оплате за использование лесов, так в прошлом году расторгли 11 договоров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что тренировки парашютистов-пожарных состоятся в Иркутской области в феврале.