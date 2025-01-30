В Китае впервые вырастили взрослую мышь, рождённую от двух отцов

Китайские исследователи на первом этапе извлекли ДНК из незрелой яйцеклетки самки мыши. После этого ввели в неё сперматозоид, чтобы получить уникальные стволовые клетки, которые присущи исключительно эмбрионам. Совмещённые со сперматозоидом от второго самца клетки ввели в другую яйцеклетку. В результате этого сложного процесса образовалась оплодотворённая яйцеклетка, которая может развиться в мышонка с генетическим материалом от обоих «отцов».