В Хабаровском крае вернули штрафы за выход на тонкий лёд

В Хабаровском крае возвращаются административные штрафы за выход или выезд на недостаточно окрепший лёд, а также за купание в неположенных местах. Соответствующие поправки в региональный КоАП на первом в этом году заседании приняли депутаты краевой думы. Также они одобрили целый пакет других важных законов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новые старые штрафы.
Как ранее писало наше издание, штрафы с купальщиков в непредназначенных для этого местах, а также с тех, кто испытывает на прочность тонкий лёд, в Хабаровском крае ввели пару лет назад. Однако в 2024 году из-за некоторых юридических нюансов с федеральным законодательством их отменили. Теперь тем, кто с риском для жизни нарушает предписания установленных у водоёмов знаков, вновь грозит административная ответственность.
Для граждан предусмотрены штрафы от 500 до одной тысячи рублей. Выезжающие на тонкий лёд автомобилисты рискуют расстаться с суммами от тысячи до 50 тыс. рублей. Протоколы должны составлять представители местных органов власти.
Пожертвования на ремонт дорог.
Также парламентарии приняли поправки в законодательство, которые позволят пополнять краевой дорожный фонд не только за счёт налоговых сборов и бюджетных ассигнований, но и из других источников. Это безвозмездные поступления от физических и юридических лиц. По сути, добровольные пожертвования на ремонт дорог в регионе.
Как ранее сообщало наше информагентство, в восстановление автотрасс края готов вложить свои средства «Газпром». Это порядка миллиарда рублей. Дело в том, что эта госкорпорация ведёт большое строительство в регионе. А крупногабаритная техника ездит по краевым дорогам и, разумеется, разбивает их. Выделяемые компанией средства — это компенсация дополнительных затрат на ремонт дорог.
Социальный пакет.
Кроме того, на первом в году заседании краевой думы был утверждён закон, который предусматривает увеличение размера финансовой помощи на оздоровительный отдых для сотрудников профессиональных аварийно-спасательных служб и их семей. Теперь спасатели будут получать 6000 рублей вместо 600 рублей, а члены их семей — 3000 рублей вместо 300 рублей. Этот закон направлен на улучшение условий труда спасателей и повышение статуса их профессии.
Также приняты давно обсуждаемые поправки в краевой закон о статусе ветерана труда в Хабаровском крае. Получить его до недавнего времени было так сложно, что во всём огромном регионе было только шесть ветеранов труда Хабаровского края. По прежнему положению, статус этот присваивался только гражданам, которые имеют звание «Почётный гражданин Хабаровского края» или почётные знаки «За заслуги перед Хабаровским краем», «Родительская слава Хабаровского края».
— Мы восстанавливаем справедливость. Те люди, которые по своей профессии достаточно много проработали, отдали свою фактически жизнь, свои силы, навыки, энергию, продвинув предприятие, организацию и в целом профессию в Хабаровском крае, достойны звания «Ветеран труда», — подчеркнул председатель краевой думы Николай Шевцов.
Также парламентарии учредили в Хабаровском крае новые почётные звания: «Заслуженный журналист Хабаровского края» и «Заслуженный работник сферы массовых коммуникаций Хабаровского края». Признание достижений повысит значимость и статус профессий, увеличит их влияние и станет мощным стимулом для дальнейшего профессионального роста.
Учреждение наград позволит поощрять не только работников СМИ, но и специалистов в области печати, редакторов, монтажёров и операторов, сотрудников пресс-служб государственных и муниципальных органов власти.