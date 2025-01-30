В Хабаровском крае вернули штрафы за выход на тонкий лёд

Как ранее писало наше издание, штрафы с купальщиков в непредназначенных для этого местах, а также с тех, кто испытывает на прочность тонкий лёд, в Хабаровском крае ввели пару лет назад. Однако в 2024 году из-за некоторых юридических нюансов с федеральным законодательством их отменили. Теперь тем, кто с риском для жизни нарушает предписания установленных у водоёмов знаков, вновь грозит административная ответственность.