В Красноярске возобновили дело о драке с участием футболистов «Енисея»

По требованию прокуратуры в Красноярске возобновили расследование уголовного дела о драке с участием футболистов «Енисея».
Ранее стало известно, что уголовное дело прекратили «за отсутствием события преступления». Судмедэксперт не смог установить тяжесть вреда здоровью потерпевшего. Адвокат пострадавшего выразила сомнения в объективности расследования, так как конфликт попал на видео.
Красноярская прокуратура настояла возобновить дело. В ведомстве считают, что не был выполнен весь необходимый объем следственных действий. Также произошедшим заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, он потребовал провести проверку и предоставить ему доклад о ходе расследования.
Напомним, вечером 13 мая 2024 года в Красноярске на базе отдыха «Зелёнка» произошла драка между футболистами местного клуба «Енисея» и отдыхающей семьёй. Обе стороны после произошедшего написали заявление в полицию. У одного из пострадавших в драке со спортсменами врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с переломом лобной кости.