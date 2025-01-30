В Красноярске возобновили дело о драке с участием футболистов «Енисея»

Напомним, вечером 13 мая 2024 года в Красноярске на базе отдыха «Зелёнка» произошла драка между футболистами местного клуба «Енисея» и отдыхающей семьёй. Обе стороны после произошедшего написали заявление в полицию. У одного из пострадавших в драке со спортсменами врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с переломом лобной кости.