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В NASA определили вероятность падения на землю 90-метрового астероида

Астероид 2024 YR4 может представлять опасность для Земли уже в 2032 году.

Источник: Аргументы и факты

Американское космическое агентство NASA сообщило, что астероид 2024 YR4, открытый в декабре 2024 года, является единственным объектом в настоящее время с вероятностью столкновения с Землей, превышающей 1%.

По информации, предоставленной астрономом Стасом Коротким, научным руководителем обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты», астероид 2024 YR4 может представлять опасность для Земли уже в 2032 году, и вероятность столкновения варьируется от 0,5% до 6%. Анализ данных НАСА указывает, что наибольшая вероятность столкновения запланирована на 22 декабря 2032 года, когда она составляет более 1%.

Данный астероид имеет диаметр около 90 метров, что делает его потенциально опасным объектом. Важно отметить, что на данный момент 2024 YR4 является единственным известным астероидом с высокой вероятностью столкновения с Землей/

Ранее учёные уточнили параметры движения астероида, открытого 27 декабря прошлого года и на тот момент уже пролетевшего мимо Земли. Выяснилось, что это небесное тело должно вернуться через 8 лет, и существует достаточно высокий риск его столкновения с нашей планетой.