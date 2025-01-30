В NASA определили вероятность падения на землю 90-метрового астероида

Американское космическое агентство NASA сообщило, что астероид 2024 YR4, открытый в декабре 2024 года, является единственным объектом в настоящее время с вероятностью столкновения с Землей, превышающей 1%.
По информации, предоставленной астрономом Стасом Коротким, научным руководителем обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты», астероид 2024 YR4 может представлять опасность для Земли уже в 2032 году, и вероятность столкновения варьируется от 0,5% до 6%. Анализ данных НАСА указывает, что наибольшая вероятность столкновения запланирована на 22 декабря 2032 года, когда она составляет более 1%.
Данный астероид имеет диаметр около 90 метров, что делает его потенциально опасным объектом. Важно отметить, что на данный момент 2024 YR4 является единственным известным астероидом с высокой вероятностью столкновения с Землей/
Ранее учёные уточнили параметры движения астероида, открытого 27 декабря прошлого года и на тот момент уже пролетевшего мимо Земли. Выяснилось, что это небесное тело должно вернуться через 8 лет, и существует достаточно высокий риск его столкновения с нашей планетой.