В NASA определили вероятность падения на землю 90-метрового астероида

По информации, предоставленной астрономом Стасом Коротким, научным руководителем обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты», астероид 2024 YR4 может представлять опасность для Земли уже в 2032 году, и вероятность столкновения варьируется от 0,5% до 6%. Анализ данных НАСА указывает, что наибольшая вероятность столкновения запланирована на 22 декабря 2032 года, когда она составляет более 1%.