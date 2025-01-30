В омском детсаде детей накормили недожаренным мясом

Вчера в группе «Инцидент Омск» «Вконтакте» появился пост о некачественном питании в омском детском саду № 341. Детей там накормили зеленой печенью и недожаренным розовым фаршем. Об этом сообщила мать одного из мальчиков, приложив соответствующее фото.
«Данный случай не единичный. Были зафиксированы обращения в медицинские учреждения — это конкретно мой ребенок», — написала она.
Жалобу поддержали другие родители, чьи дети ходят в этот детский сад. По словам родителей, после садиковской еды у ребятишек нередко болит живот.
На тревожное сообщение отреагировали в мэрии Омска — в детском саду № 341 была проведена проверка. По ее итогам администрация детского сада усилила контроль за приготовлением пищи. Также в мэрии напомнили, что поучаствовать в этом процессе может любой из родителей, для этого необходимо обратиться к руководителю учреждения.
Ранее мы писали, что в одной из школ Омска в булочках были обнаружены мышиные экскременты.