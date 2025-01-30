В омском детсаде детей накормили недожаренным мясом

На тревожное сообщение отреагировали в мэрии Омска — в детском саду № 341 была проведена проверка. По ее итогам администрация детского сада усилила контроль за приготовлением пищи. Также в мэрии напомнили, что поучаствовать в этом процессе может любой из родителей, для этого необходимо обратиться к руководителю учреждения.