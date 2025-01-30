В Пермском крае за долги по отоплению и горячей воде арестовали 33 автомобиля

В Пермском крае за 2024 год на должников по оплате отопления и горячего водоснабжения подали 55 тыс. заявлений на выдачу судебных приказов. За долги 33 злостных неплательщика лишились своих автомобилей.
По информации Пермского филиала АО «Энергосбыт Плюс», у почти 25 тыс. человек арестовали денежные средства на счетах, на 40 тыс. недобросовестных клиентов наложили ограничения по выезду за рубеж.
«В списки должников, на имущество которых может быть наложен арест по решению суда, попадают все потребители, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более трех месяцев», — напомнили в компании «Т Плюс».
В работе у судебных приставов на начало года находится более 30 тыс. исполнительных документов в отношении должников за тепло и горячую воду.