Шара Буллет пообщался с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии

Ранее СМИ узнали о планах португальца завершить карьеру футболиста. Роналду считает возможными три варианта развития событий. Спортсмен может продлить истекающий летом текущего года контракт с «Аль-Насром», попросив об усилении команды для победы в азиатской Лиге чемпионов. Кроме того, он может вернуться в Португалию или вовсе завершить карьеру.