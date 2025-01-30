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Генпрокуратура оспорит иностранный контроль над аэропортом Домодедово

Прокуратура требует вернуть государству 100% акций ООО «ДМЕ Холдинг».

Источник: Аргументы и факты

Генеральная прокуратура России выступила против иностранного контроля над московским аэропортом Домодедово, который оказался в руках зарубежных компаний. Ведомство подало иск против 32 фирм, имеющих отношение к аэропорту, а также к его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю наблюдательного совета Валерию Когану, как сообщает издание «Ведомости».

Прокуратура требует вернуть государству 100% акций ООО «ДМЕ Холдинг» и аннулировать решения о смене юридического адреса нескольких компаний. По версии прокуроров, контроль над аэропортом осуществляют резиденты Турции и Объединенных Арабских Эмиратов через Каменщика, а через Когана — резиденты Израиля.

В 2024 году Каменщик и Коган обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для получения разрешения на сделки, которые передали стратегические активы под управление ООО «ДМЕ Холдинг». Прокуратура считает, что эти действия были предприняты с целью скрытия иностранного влияния на ключевые объекты инфраструктуры. Иск был зарегистрирован 28 января.

Ранее Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, Грабина, Мартьяновой и нескольких коммерсантов более 3,2 млрд рублей из-за незаконного получения средств во время заключения контрактов на строительство оборонительных сооружений в Курской области.