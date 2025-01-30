Учёные на Байкале открыли неизвестный ранее вид уникальных водорослей

Новый вид получил название Ольхонский морфотип Draparnaldioides, сообщает фонд «Озеро Байкал». Он не встречался в научных работах до этого. В 1920-х годах описали девять эндемичных видов Draparnaldia, которые позже классифицировали как род Draparnaldioides.