Учёные на Байкале открыли неизвестный ранее вид уникальных водорослей

Новый вид получил название Ольхонский морфотип Draparnaldioides, сообщает фонд «Озеро Байкал». Он не встречался в научных работах до этого. В 1920-х годах описали девять эндемичных видов Draparnaldia, которые позже классифицировали как род Draparnaldioides.
Этот вид отличается от уже известных водорослей. Он образует растительный пояс и после отмирания попадает на берег, становясь пищей для эндемичных червей-энхитреидов. Затем формируется органическое вещество, которое включается в биологический круговорот.
Draparnaldioides являются крупнейшими пресноводными водорослями своего семейства. В Байкале живут сотни тысяч водорослей, но многие из них микроскопические и незаметны невооружённым глазом.
Ранее Life.ru рассказывал о произошедшем на Байкале землетрясении. Эпицентр находился в водах озера на расстоянии 36 км от посёлка Большое Голоустное.