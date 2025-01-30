По берегам водоемов в Красноярском крае разместят 14 постов

В ходе заседания комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС Законодательного собрания края депутаты в очередной раз рассмотрели вопрос безопасности на водных объектах.
Планируется, что в текущем сезоне по береговым линиям водоемов разместят 14 постов, где будут нести вахту 56 спасателей. На это из краевого бюджета дополнительно выделяется 28 миллионов рублей. Обучение спасателей планируют начать уже в феврале.
Напомним, в минувшем году в водоемах региона утонули 99 человек, почти треть из этого числа — дети. В 2024 году в крае работало 19 пляжей.
В 2025—2027 годах территориям края ежегодно будет выделяться по 175 миллионов рублей на организацию мест для купания. Кроме того, предприниматели региона могут получать субсидии на развитие туристической инфраструктуры, для этого на 3 года в краевом бюджете предусмотрено 559,6 миллиона рублей.