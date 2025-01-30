По берегам водоемов в Красноярском крае разместят 14 постов

В 2025—2027 годах территориям края ежегодно будет выделяться по 175 миллионов рублей на организацию мест для купания. Кроме того, предприниматели региона могут получать субсидии на развитие туристической инфраструктуры, для этого на 3 года в краевом бюджете предусмотрено 559,6 миллиона рублей.