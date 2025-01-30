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По берегам водоемов в Красноярском крае разместят 14 постов

Обучать спасателей начнут уже в феврале.

Источник: РИА "Новости"

В ходе заседания комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС Законодательного собрания края депутаты в очередной раз рассмотрели вопрос безопасности на водных объектах.

Планируется, что в текущем сезоне по береговым линиям водоемов разместят 14 постов, где будут нести вахту 56 спасателей. На это из краевого бюджета дополнительно выделяется 28 миллионов рублей. Обучение спасателей планируют начать уже в феврале.

Напомним, в минувшем году в водоемах региона утонули 99 человек, почти треть из этого числа — дети. В 2024 году в крае работало 19 пляжей.

В 2025—2027 годах территориям края ежегодно будет выделяться по 175 миллионов рублей на организацию мест для купания. Кроме того, предприниматели региона могут получать субсидии на развитие туристической инфраструктуры, для этого на 3 года в краевом бюджете предусмотрено 559,6 миллиона рублей.

МЧС