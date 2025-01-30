Крупный астероид может столкнуться с Землей в 2032 году — исследование

Сейчас объект находится на расстоянии примерно 43 млн км от Земли.
По расчетам NASA, в 2032 году он приблизится на 106 200 км — примерно треть расстояния до Луны. Но расчеты допускают вероятность, что траектория падения космического тела приведет к прямому столкновению.
Если он войдет в атмосферу, то может вызвать мощный воздушный взрыв, подобный падению Тунгусского метеорита в 1908 году.
Тогда ударная волна разрушила леса на площади более 2 тыс. кв. км. Если 2024 YR4 окажется более плотным и железосодержащим, он может достичь поверхности и оставить ударный кратер.
Астероид уже возглавил список объектов с наибольшим риском столкновения, составленный Европейским космическим агентством и NASA. На Туринской шкале угрозы его рейтинг составляет три балла — это означает, что объект требует внимательного мониторинга.