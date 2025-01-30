Как в 2025 году будут выплачивать больничные, объясняют эксперты

В 2025 году максимальный размер больничных выплат увеличился, но могут серьезно изменить условия оформления больничного листа. Эксперты напоминают, как рассчитывается размер пособия по временной нетрудоспособности.
Длительность больничного зависит от тяжести заболевания и скорости выздоровления. Врач может самостоятельно выдать больничный лист на срок от трех-семи дней до 15 дней, затем его продлевает медицинская комиссия. Общее правило предусматривает максимальную продолжительность больничного в 10 месяцев, но для некоторых случаев (например, туберкулёза) возможно увеличение до года.
Но с 1 сентября 2025 года могут изменить порядок выдачи больничных. Врачи начнут контролировать частоту обращений за больничным листом. Пациентам, которые болели четыре и более раз за последние полгода, смогут выдать больничный всего на три дня, дальнейшие решения примет комиссия. Исключения составят социально значимые заболевания, реабилитация и уход за родственниками.
Размер выплат по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка и стажа работы. При стаже менее пяти лет заплатят только 60% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, а если человек проработал более восьми лет, то он получит все 100%. Максимальный размер выплат в 2025 году повысили до 5,7 тысячи рублей в день, а минимальный установлен на уровне МРОТ (минимальный размер заработной платы).
При этом работник чаще всего из-за болезни теряет в доходах из-за того, что зарплата повышается, а больничный платят из расчета среднего заработка за два предыдущих года. Но зато на размер выплат не влияют выходные и праздничные дни, а если болезнь придется на отпуск, то его продлят.