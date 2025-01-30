Как в 2025 году будут выплачивать больничные, объясняют эксперты

Размер выплат по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка и стажа работы. При стаже менее пяти лет заплатят только 60% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, а если человек проработал более восьми лет, то он получит все 100%. Максимальный размер выплат в 2025 году повысили до 5,7 тысячи рублей в день, а минимальный установлен на уровне МРОТ (минимальный размер заработной платы).