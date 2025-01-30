В Амурском поселке в Омске выпал снег с черной примесью

Вчера в Амурском поселке выпал снег с черной примесью. Странный снег заметили местные жители. По словам местных, хотя рядом расположен частный сектор, такие осадки черного цвета здесь раньше не выпадали.
Омичи думают, что черный снег — это последствия выбросов на ТЭЦ-5. Как сообщил «Городу55» эко-активист Владимир Лифантьев, в среду, 29 января, ТЭЦ-5 работала более интенсивно, чем обычно. На густые клубы дыма жаловались и омичи в соцсетях.
В период с 12 по 29 января проверку ТЭЦ-5 по требованию прокуратуры проводило Сибирское управление Росприроднадзора. Ее итоги пока неизвестны.