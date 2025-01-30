В Амурском поселке в Омске выпал снег с черной примесью

Омичи думают, что черный снег — это последствия выбросов на ТЭЦ-5. Как сообщил «Городу55» эко-активист Владимир Лифантьев, в среду, 29 января, ТЭЦ-5 работала более интенсивно, чем обычно. На густые клубы дыма жаловались и омичи в соцсетях.