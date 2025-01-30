Создан алгоритм, повысивший производительность Nvidia в 800 раз

ГОНКОНГ, 30 января. /ТАСС/. Ученые из Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне разработали алгоритм, который повышает производительность графического процессора Nvidia в 800 раз в научных вычислениях. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
По данным издания, специалисты вуза, который был создан Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова (МГУ) и Пекинским политехническим институтом (ППИ), разработали высокопроизводительный алгоритм, который может решать сложные вычислительные задачи на потребительских графических процессорах, достигнув 800-кратного увеличения скорости по сравнению с традиционными методами.
«Эта разработка открывает новые возможности для решения сложных задач в различных отраслях, включая аэрокосмическую и военную промышленность, на широкодоступных чипах, которые являются недорогими и не подпадают под санкции США», — подчеркивает SCMP.
Как сообщила руководитель создавшей алгоритм группы доцент Ян Ян, такая методика «позволяет исследователям сократить вычисления, которые обычно занимают дни, до нескольких часов — или даже минут — с использованием обычного домашнего графического процессора».