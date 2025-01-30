Создан алгоритм, повысивший производительность Nvidia в 800 раз

По данным издания, специалисты вуза, который был создан Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова (МГУ) и Пекинским политехническим институтом (ППИ), разработали высокопроизводительный алгоритм, который может решать сложные вычислительные задачи на потребительских графических процессорах, достигнув 800-кратного увеличения скорости по сравнению с традиционными методами.