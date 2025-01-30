В Иркутской области продолжается подготовка к пожароопасному сезону

С 17 февраля запланировано проведение воздушных тренировок личного состава парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС) Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов. На практике будут отрабатывать спуски с вертолетов Ми-8. Участникам тренировок предстоит десантироваться с разных высот — от 10 до 40 метров. Вновь принятые работники должны выполнить по семь спусков, постоянные сотрудники — по пять, сообщает пресс-служба областного правительства. В воздушных тренировках примет участие весь личный состав ПДПС, а также 25 летчиков-наблюдателей для получения допуска к тушению лесных пожаров и самостоятельному десантированию беспарашютным способом.
Кроме того, парашютисты-пожарные будут выполнять норматив по прыжкам на точность приземления с самолета Ан-2, каждый совершит по 12 прыжков с парашютом с высоты 1000 метров. На этой неделе в Красноярский край отправились инструкторы для получения допуска на проведение тренировок ПДПС. Ведется доукомплектование лесопожарных формирований. Наземная группировка составляет 1218 сотрудников, планируется набрать еще 216 человек. Авиационная группировка насчитывает 345 сотрудников, предстоит принять в штат еще 147 человек.
«К предстоящему пожароопасному сезону в регионе создается группировка беспилотных авиационных систем. Иркутская область стала одной из первой среди российских регионов, которая приобрела квадрокоптеры для лесопожарных формирований и лесничеств в рамках реализации национального проекта “Беспилотные авиационные системы”», — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин. В прошлом году на средства федерального бюджета в объеме 73,5 млн рублей было закуплено 49 дронов отечественного производства, которые поступили в декабре. До 1 апреля текущего года в рамках государственного контракта область получит еще 12 беспилотников.
Для работы с дронами в Приангарье уже подготовлено 30 специалистов. Они прошли обучение в Томске в «Университете 2035» в рамках федерального проекта «Кадры для БАС». 90% стоимости обучения оплатил федеральный центр. До 1 апреля научиться управлять квадрокоптерами должны еще 37 человек из подведомственных минлесу учреждений. Для тренировки практических навыков на территории ГКУ «Иркутское лесничество» будет построен быстровозводимый павильон. С середины января также ведется обучение руководителей тушения лесных пожаров. Всего планируется подготовить 60 таких специалистов.