В Иркутской области продолжается подготовка к пожароопасному сезону

Кроме того, парашютисты-пожарные будут выполнять норматив по прыжкам на точность приземления с самолета Ан-2, каждый совершит по 12 прыжков с парашютом с высоты 1000 метров. На этой неделе в Красноярский край отправились инструкторы для получения допуска на проведение тренировок ПДПС. Ведется доукомплектование лесопожарных формирований. Наземная группировка составляет 1218 сотрудников, планируется набрать еще 216 человек. Авиационная группировка насчитывает 345 сотрудников, предстоит принять в штат еще 147 человек.