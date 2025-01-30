До конца недели в Башкирии сохранится аномально теплая погода

В Башкирии до конца этой недели сохранится аномально теплая погода. По данным Башгидромета, среднесуточные температуры воздуха превысят норму на 10−12°. Для республики такая погода характерна для конца марта.
В четверг, 30 января, днем будет идти снег и мокрый снег. В некоторых районах образуется гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха днем составит +2,-3°.
В пятницу и субботу, 31 января и 1 февраля, характер погоды не изменится. Ночью столбик термометра опустится до 0,-5°, днем поднимется до −3,+2°.