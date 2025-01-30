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До конца недели в Башкирии сохранится аномально теплая погода

Среднесуточные температуры воздуха превысят норму на 10−12°.

Сейчас в Ричмонде: +10° 7 м/с 23% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: АиФ

В Башкирии до конца этой недели сохранится аномально теплая погода. По данным Башгидромета, среднесуточные температуры воздуха превысят норму на 10−12°. Для республики такая погода характерна для конца марта.

В четверг, 30 января, днем будет идти снег и мокрый снег. В некоторых районах образуется гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха днем составит +2,-3°.

В пятницу и субботу, 31 января и 1 февраля, характер погоды не изменится. Ночью столбик термометра опустится до 0,-5°, днем поднимется до −3,+2°.