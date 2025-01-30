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В Челябинске устранили аварию, оставившую без тепла 112 домов

Восстановительные работы в Ленинском районе вели всю ночь.

Источник: Администрация Челябинска

Коммунальную аварию, которая оставила без отопления 96 многоквартирных и 16 частных домов в Ленинском районе, устранили в Челябинске. Об этом утром 30 января сообщили в городской администрации.

Отопление в дома вернули. В течение дня бригады УСТЭК и управляющей компании будут проверять на предмет повреждений внутридомовые сети и отрабатывать заявки от жильцов отдельных квартир.

Авария на теплотрассе произошла накануне вечером. Как сообщили в мэрии, причиной могло стать отключение электроэнергии на подстанции и последующая остановка центрального теплового пункта «Сельмаш». Для координации восстановительных работ был развёрнут оперативный штаб, работали 15 аварийных бригад. На место выезжали глава города Алексей Лошкин, вице-мэр Александр Астахов и начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов.

ЖКХ