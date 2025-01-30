В Челябинске устранили аварию, оставившую без тепла 112 домов

Авария на теплотрассе произошла накануне вечером. Как сообщили в мэрии, причиной могло стать отключение электроэнергии на подстанции и последующая остановка центрального теплового пункта «Сельмаш». Для координации восстановительных работ был развёрнут оперативный штаб, работали 15 аварийных бригад. На место выезжали глава города Алексей Лошкин, вице-мэр Александр Астахов и начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов.