В Челябинске устранили аварию, оставившую без тепла 112 домов

Коммунальную аварию, которая оставила без отопления 96 многоквартирных и 16 частных домов в Ленинском районе, устранили в Челябинске. Об этом утром 30 января сообщили в городской администрации.
Отопление в дома вернули. В течение дня бригады УСТЭК и управляющей компании будут проверять на предмет повреждений внутридомовые сети и отрабатывать заявки от жильцов отдельных квартир.
Авария на теплотрассе произошла накануне вечером. Как сообщили в мэрии, причиной могло стать отключение электроэнергии на подстанции и последующая остановка центрального теплового пункта «Сельмаш». Для координации восстановительных работ был развёрнут оперативный штаб, работали 15 аварийных бригад. На место выезжали глава города Алексей Лошкин, вице-мэр Александр Астахов и начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов.