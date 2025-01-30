Омичам рассказали, в какие дни можно купить дешёвые авиабилеты

Причины изменения цен на билеты разнообразны и могут зависеть от многих факторов. На их стоимость влияет тип самолёта, расходы в аэропорту, включая стоимость керосина, а также наземное обслуживание. Также стоит выбирать менее популярные дни для вылетов: вторник или среда могут стать более выгодными по сравнению с пятницей. Избегайте вылетов в начале и середине месяца в летние месяцы, так как это традиционные даты для начала отпусков. Оптимальными могут стать рейсы в мае с возвращением в июне или вылеты в конце августа.