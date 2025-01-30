Омичам рассказали, в какие дни можно купить дешёвые авиабилеты

В Омске растут цены на авиабилеты, и многие туристы задумываются о том, как выгодно совершить перелёт. С приближением высокого туристического сезона Ассоциация туроператоров России представила результаты исследования по покупке билетов, основанные на мнениях представителей авиакомпаний и текущих тарифах.
Первое, что стоит учитывать, — это динамическое ценообразование. Стоимость авиабилетов может меняться в зависимости от спроса, а также от даты вылета. Как правило, покупка билета заранее становится выгоднее, ведь чем ближе вылет, тем выше цена. Специалисты S7 Airlines отмечают, что последние места на рейсах продаются именно в день вылета, так как это позволяет сохранить свободные места для тех пассажиров, которые принимают решение о полёте в последний момент.
Причины изменения цен на билеты разнообразны и могут зависеть от многих факторов. На их стоимость влияет тип самолёта, расходы в аэропорту, включая стоимость керосина, а также наземное обслуживание. Также стоит выбирать менее популярные дни для вылетов: вторник или среда могут стать более выгодными по сравнению с пятницей. Избегайте вылетов в начале и середине месяца в летние месяцы, так как это традиционные даты для начала отпусков. Оптимальными могут стать рейсы в мае с возвращением в июне или вылеты в конце августа.
Не стоит пренебрегать распродажами авиабилетов, однако нужно быть осторожным. Часто акционные предложения могут не подходить под ваши даты и маршруты, что создает иллюзию экономии. Распродажи преимущественно нацелены на те рейсы, которые нужно продать быстрее, а не на те, что наиболее востребованы. Поэтому спонтанная покупка билетов со скидкой на популярных направлениях может обернуться не совсем удачным решением.