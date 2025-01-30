Когда пляжи Крыма и Анапы полностью очистятся от мазута

«С другой стороны, из 175 тысяч тонн, которые вывозились, соотношение мазута и песка составляет примерно один к шести. Есть четкое ощущение, что 100−120 тысяч тонн мы сможем вернуть на пляжи после промывки и чистки. Если будет признано, что песок вернуть нельзя, его будут использовать в строительных работах. Тогда придется искать что-то, чтобы компенсировать на пляжах этот запас», — констатировал эколог.