Когда пляжи Крыма и Анапы полностью очистятся от мазута

Пляжи после ЧП.
«Если оценить общий объем мазута — площадь была достаточно большая, и теперь таких значительных выбросов, как это было в Анапе, мы уже не ждем. Отдельные пятна объемом не боле 1−2 литров могут возникать, но это то, что легко можно убрать и то, что не помещает загорать и отдыхать на пляжах», — убежден эксперт.
В этой связи, по его мнению, Крыму и Кубани можно спокойно готовиться к сезону. При этом даже наиболее пострадавшей Анапе восстановить пляжи до начала курортного сезона реально, считает он. В этом сейчас помогают крымские ученые.
«Есть особенность с песком в Анапе — он уникальный по составу. Мы сейчас с крымским университетом запускаем серию экспериментов по поводу того, как можно очистить песок окончательно. Потому что волонтеры изъяли только песок там, где видели большие сгустки, а мелкие частицы еще остались», — сказал гость эфира.
Ученые разработали две методики, после их экспериментального применения специалисты смогут дать рекомендации по полной очистке песка от загрязнений.
«С другой стороны, из 175 тысяч тонн, которые вывозились, соотношение мазута и песка составляет примерно один к шести. Есть четкое ощущение, что 100−120 тысяч тонн мы сможем вернуть на пляжи после промывки и чистки. Если будет признано, что песок вернуть нельзя, его будут использовать в строительных работах. Тогда придется искать что-то, чтобы компенсировать на пляжах этот запас», — констатировал эколог.
Мазут в море.
«Сейчас выноситься должно меньше (мазута — ред.), потому что основная волна схлынула. Но надо еще разобраться с затонувшими частями второго танкера. Идет подготовка, разрабатываются проектные решения. Поэтому определенный риск еще есть, но мы надеемся, что наши службы справятся, и мазут не попадет очередной волной в открытое море», — обозначил эксперт текущие риски.
По его словам, быстрые мероприятия по подъему второго танкера произвести невозможно — сейчас идет разработка проектных решений. Вероятно, подъем будет назначен на позднюю осень, уже после курортного сезона. До этого времени нужна консервация. В этом случае те объемы мазута, которые уже вылились в море, не принесут критических последствий.
«Во-первых, течения разносили мазут в основном на поверхности — этот мазут уже собран. А затонувший сосредоточился в местах аварии. Во-вторых, тот эффект, что в случае нагрева воды мазут будет всплывать, распространяется на глубины до 25 метров. Все что ушло ниже уже вряд ли всплывет, а скорее законсервируется и в какие-то сроки будет съедено морскими микроорганизмами», — поясняет эколог.
В этой связи важная задача сейчас — проверить на остатки мазута глубины до 25 метров. При обнаружении этот мазут необходимо поднимать, считает специалист. Что касается полного очищения морской акватории, в целом морские микроорганизмы справляются с этой задачей за срок от 3 до 5 лет.
«Но также надо понимать, что Черное море содержит огромное количество сероводородов, и не секрет, что там добывается нефть. Нефтепродукты там — не только результат аварии, но и те, которые выходят естественным образом. Поэтому мы никогда не очистим море полностью — и этого не надо опасаться. Это не мешает отдыхать и жить», — убежден специалист.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Финальная очистка от мазута танкера «Волгонефть-239»завершена накануне, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Состояние танкера «Волгонефть 212» регулярно мониторят. По результатам обследований протечек мазута нет.
Только за минувшие сутки Крыму и Краснодарском крае собрали около 400 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, также обработано сорбентом более 50 тысяч квадратных метров черноморской акватории.