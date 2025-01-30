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В Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов

С февраля в регионе меняется график работы пригородных поездов.

Источник: Сиб.фм

Уже со следующего месяца в Новосибирской области изменится время отправления двух пригородных поездов.

Так, с 7 февраля 2025 года, электропоезда на маршрутах Сокур — Новосибирск-Главный и Бердск — Новосибирск-Главный начнут отправляться на одну минуту раньше.

Электропоезд № 6502 Сокур — Новосибирск будет отправляться из Сокура в 09:26, а из Инской — в 10:23, прибытие на станцию Новосибирск-Главный ожидается в 10:58. Электричка № 6618 Бердск — Новосибирск будет выезжать из Бердска в 09:56, а отправляться будет на минуту раньше — в 10:08 от станции Сеятель, с прибытием в 10:44 на Новосибирск-Главный.

Напомним, что в Новосибирске увеличат бесплатное время на платных парковках.