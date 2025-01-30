В Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов

Электропоезд № 6502 Сокур — Новосибирск будет отправляться из Сокура в 09:26, а из Инской — в 10:23, прибытие на станцию Новосибирск-Главный ожидается в 10:58. Электричка № 6618 Бердск — Новосибирск будет выезжать из Бердска в 09:56, а отправляться будет на минуту раньше — в 10:08 от станции Сеятель, с прибытием в 10:44 на Новосибирск-Главный.