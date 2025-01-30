В Новосибирске планируют увеличить время для бесплатной парковки

В 2024 году мэрия Новосибирска пересмотрела работу платных парковок. В итоге было принято решение увеличить бесплатное время пользования стоянкой. Об этом пишет «infopro54».
В настоящее время разработан проект постановления, он проходит оценку. Эта работа может быть завершена в марте нынешнего года, указал портал со ссылкой на первого заммэра Иосифа Кодалаева. Бесплатное время парковки могут увеличить до 30 минут.
Однако о каких конкретно стоянках идёт речь — неизвестно. Не исключено, что изменение коснётся тех мест, где лимит равен 15 минутам.
Отметим, что в 2023 году бесплатное время парковки сократили с 30 до 15 минут, а стоянка на площади Ленина стала платной (кроме водителей с инвалидностью).
Также мэрия разрабатывает планы по созданию около 800 платных парковочных мест там, где это допускают ПДД. Реализация намечена на 2025 год.