В Омской области на двух ледовых переправах увеличили грузоподъёмность

В Усть-Ишимском районе повысили максимально допустимую нагрузку на лёд на двух переправах. На «Аксёновской» ледовой переправе, которая соединяет сёла Аксеново и Ярково, теперь разрешено движение транспорта массой до 15 тонн. На «Никольской» переправе, связывающей Усть-Ишим и Никольск, грузоподъёмность увеличена до 20 тонн.
Ранее допустимую нагрузку до 10 тонн увеличили на Белоярской ледовой переправе в Тевризском районе. Она соединяет посёлок Тевриз и населённый пункт Белый Яр.
Перечень открытых переправ и их грузоподъёмность:
- «Никольская»: с. Усть-Ишим — с. Никольск (20 тонн);
- «Аксёновская»: п. Аксёново — с. Ярково (15 тонн);
- «Изюкская»: р. п. Тевриз — с. Александровка (10 тонн);
- «Белоярская»: р. п. Тевриз — п. Белый* Яр (10 тонн);
- «Бородинская»: р. п. Тевриз — д. Бородинка (10 тонн);
- «Черлакская»: р. п. Черлак — р. п. Нововаршавка (3 тонны);
- «Усть-Шишовская»: п. Усть-Шиш — д. Тузаклы (10 тонн);
- «Большереченская»: р. п. Большеречье — с. Артын (3 тонны);
- «Знаменская»: с. Знаменское — с. Качуково (10 тонн).