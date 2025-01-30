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В Омской области на двух ледовых переправах увеличили грузоподъёмность

Всего в регионе открыты девять переправ.

Источник: Минтранс Омской области

В Усть-Ишимском районе повысили максимально допустимую нагрузку на лёд на двух переправах. На «Аксёновской» ледовой переправе, которая соединяет сёла Аксеново и Ярково, теперь разрешено движение транспорта массой до 15 тонн. На «Никольской» переправе, связывающей Усть-Ишим и Никольск, грузоподъёмность увеличена до 20 тонн.

Ранее допустимую нагрузку до 10 тонн увеличили на Белоярской ледовой переправе в Тевризском районе. Она соединяет посёлок Тевриз и населённый пункт Белый Яр.

Перечень открытых переправ и их грузоподъёмность:

  • «Никольская»: с. Усть-Ишим — с. Никольск (20 тонн);
  • «Аксёновская»: п. Аксёново — с. Ярково (15 тонн);
  • «Изюкская»: р. п. Тевриз — с. Александровка (10 тонн);
  • «Белоярская»: р. п. Тевриз — п. Белый* Яр (10 тонн);
  • «Бородинская»: р. п. Тевриз — д. Бородинка (10 тонн);
  • «Черлакская»: р. п. Черлак — р. п. Нововаршавка (3 тонны);
  • «Усть-Шишовская»: п. Усть-Шиш — д. Тузаклы (10 тонн);
  • «Большереченская»: р. п. Большеречье — с. Артын (3 тонны);
  • «Знаменская»: с. Знаменское — с. Качуково (10 тонн).