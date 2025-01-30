В Омской области на двух ледовых переправах увеличили грузоподъёмность

В Усть-Ишимском районе повысили максимально допустимую нагрузку на лёд на двух переправах. На «Аксёновской» ледовой переправе, которая соединяет сёла Аксеново и Ярково, теперь разрешено движение транспорта массой до 15 тонн. На «Никольской» переправе, связывающей Усть-Ишим и Никольск, грузоподъёмность увеличена до 20 тонн.