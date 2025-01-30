В поселке Холодный на Колыме жители остались без воды и тепла в 50-градусные морозы

В поселке Холодный Магаданской области ввели режим ЧС. Около сотни семей остались без воды и тепла в морозы, который доходят до −50°C. По словам жителей, свое название их поселок оправдывает не первый год. Через два года его планируют закрыть, и вкладываться в ремонт старых домов и коммуникаций никто не хочет. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».