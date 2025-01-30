Жители Тары пожаловались в «Народный фронт» на сжигание мусора

Местное население прислало видео, на котором рабочий подтверждает, что весь мусор от торговли отправляется в печь.
Сжигание мусора в России официально запрещено, кроме того, сжигание пластика может привести к развитию различных заболеваний. Жители Тары в своем письме прокурору Омской области как раз выражают обеспокоенность в связи с резким ростом числа онкологических заболеваний.
Жители Тары рассказали представителю ОНФ, что обратились с жалобами не только в прокуратуру Омской области, но и в Роспотребнадзор, Минприроды и ОНФ. Как видно из письма, речь идет о предпринимателе Сергее Конашове.
По данным пресс-службы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, предприниматель уже находится в судебных разбирательствах с компанией, которая обвиняет его в сокрытии отходов и незаконной утилизации мусора.
Активист ОНФ сообщил, что «Народный фронт» будет держать дело на контроле и намерен отстаивать интересы тарчан.
Эта история вызывает вопросы о том, как власти и надзорные органы будут реагировать на подобные нарушения. Также остается неясным, какие меры будут приняты для предотвращения подобных ситуаций в будущем.