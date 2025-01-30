Омскую стройфирму оштрафовали за смерть рабочего на 200 тысяч рублей

Сибирским управлением Ростехнадзора завершено расследование несчастного случая, произошедшего на строительной площадке в Омске 1 ноября прошлого года. Тогда на стройке 15-этажного дома по улице Кабанова, упав с высоты, разбился каменщик. Рабочий скончался на месте. Как сообщили в ведомстве, проверка велась в отношении ЗАО «Управление Механизации-4».
В деятельности стройфирмы специалисты Ростехнадзора выявили нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений.
«Проведена замена ранее установленного каната механизма передвижения грузовой тележки на канат большего диаметра, не организовано считывание с регистратора параметров работы башенного крана, выявлены и другие нарушения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам проверки ЗАО «Управление Механизации-4» привлечено к административной ответсвенности, предприятию выписан штраф на 200 тысяч рублей.
Напомним, проверку по факту смертельного ЧП на стройке также проводило СУ СКР по Омской области. Следователи завели уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». О ходе расследования пока не сообщалось.