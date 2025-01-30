Омскую стройфирму оштрафовали за смерть рабочего на 200 тысяч рублей

Сибирским управлением Ростехнадзора завершено расследование несчастного случая, произошедшего на строительной площадке в Омске 1 ноября прошлого года. Тогда на стройке 15-этажного дома по улице Кабанова, упав с высоты, разбился каменщик. Рабочий скончался на месте. Как сообщили в ведомстве, проверка велась в отношении ЗАО «Управление Механизации-4».