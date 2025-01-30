В Перми «Парма» довела матч с «Уралмашем» до овертайма

В Перми «Парма» провела труднейший матч против своего ближайшего соседа по турнирной таблице чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермяки принимали «Уралмаш» и добились победы лишь в овертайме.
По ходу матча «Парма» уступала сопернику 16 очков, а за 13 сек. до окончания основного времени шесть очков. Два точных броска Алекса Хэмилтона и Самсона Руженцева перевели выяснение отношений в овертайм.
В последней пятиминутке «Парма» окончательно сломила сопротивление географических соседей из Екатеринбурга и победила — 88:84 (19:26, 12:10, 14:24, 31:16, 12:8).
Лидерами в составе хозяев стали: Руженцев (22), Хэмм (18 + 13 подборов), Нэвелс (17; Хэмилтон (12); гостей — Далтон (22), Нэльсон и Белянков (оба — по 15).
Следующий матч «Парма» проведет 1 февраля в гостях против «Самары». (6+).