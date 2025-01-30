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Рассказываем, почему введут ограничение движения большегрузов в Иркутске с 20 февраля 2025

Движение большегрузов ограничат в Иркутске с 20 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ограничение движения большегрузов в Иркутске с 20 февраля 2025 продлится до 31 декабря. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, это касается транспорта с нагрузкой на ось более 3,5 тонны.

Ограничение движения большегрузов в Иркутске с 20 февраля 2025.

— Это делается для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности дорог. До начала введения ограничений на объектах установят необходимые дорожные знаки, — прокомментировали в администрации.

Однако есть список тех, кто не попадает под запрет. Среди них авто, которые отвечают за содержание дорог или перевозку грузов для предотвращения чрезвычайных ситуаций, эвакуаторы и другие. Вот почему вводят ограничение движения большегрузов в Иркутске с 20 февраля 2025.