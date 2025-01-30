Рассказываем, почему введут ограничение движения большегрузов в Иркутске с 20 февраля 2025

Однако есть список тех, кто не попадает под запрет. Среди них авто, которые отвечают за содержание дорог или перевозку грузов для предотвращения чрезвычайных ситуаций, эвакуаторы и другие. Вот почему вводят ограничение движения большегрузов в Иркутске с 20 февраля 2025.