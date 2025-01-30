ГАИ Уфы начала рейды среди водителей пассажирского транспорта

В Уфе начались рейды среди водителей пассажирских автобусов. Об этом рассказал пресс-служба городской Госавтоинспекция.
Как утверждают в ведомстве, цель проверок — снижение уровня аварийности на дорогах башкирской столицы, профилактика нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, а также повышение безопасности пассажирских перевозок.
Особо пристальное внимание будет уделяться техсостоянию транспорта необходимым требованиям, прохождению шоферами предрейсового мед- и техосмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также норм перевозок пассажиров.
— Будьте внимательны и взаимовежливы! Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и быть внимательными дороге, — заявили в ГАИ.
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