Безвиз во Вьетнам заработал для граждан Беларуси

Помимо Вьетнама белорусские граждане могут путешествовать без виз еще в целый ряд стран. По данным сайта МИД Беларуси, среди таких государств Азербайджан, Албания, Бразилия, Грузия, Казахстан, Китай (в том числе его особые районы Гонконг и Макао), Куба, Кыргызстан, Малайзия, Монголия, Сербия, Турция, Тунис, Черногория и другие.