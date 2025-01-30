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Безвиз во Вьетнам заработал для граждан Беларуси

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Межправительственное соглашение о безвизовых поездках белорусских граждан во Вьетнам, а вьетнамцев — в Беларусь официально вступило в силу в четверг.

Источник: Sputnik.by

Документ был подписан 8 декабря 2023 года в Ханое. Каждая поездка может длиться до 30 дней.

Общий срок пребывания на территории государства одной из сторон соглашения не должен превышать 90 дней в течение календарного года, сообщало ранее посольство Беларуси во Вьетнаме.

И Вьетнам, и Минск вправе приостановить безвиз полностью или частично для обеспечения нацбезопасности, общественного порядка, во время эпидемий, стихийных бедствий и в иных случаях.

Белорусские турфирмы и ранее, до введения безвиза, продавали туры во Вьетнам, в том числе на его морские курорты. Предлагаются вылеты из Минска с пересадкой в Москве.

Помимо Вьетнама белорусские граждане могут путешествовать без виз еще в целый ряд стран. По данным сайта МИД Беларуси, среди таких государств Азербайджан, Албания, Бразилия, Грузия, Казахстан, Китай (в том числе его особые районы Гонконг и Макао), Куба, Кыргызстан, Малайзия, Монголия, Сербия, Турция, Тунис, Черногория и другие.

туризм и отдых