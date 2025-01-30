Лимоны, оливки и голубика. Станет ли Крым «краем тропических культур»?

Что же касается таких популярных фруктов, как инжир, хурма и гранаты — выращенные местными садоводами, они уже давно попадают на столы жителей полуострова, но, все же, в незначительных объемах. Момордика, тладианта и другие овощи со странными названиями тоже нередко встречаются на рынках, однако массового спроса на них не наблюдается. Как и на зизифус, даже несмотря на то, что он славится своими полезными свойствами. А кустарник фейхоа, завезенный в Крым в начале прошлого столетия, больше выращивают как декоративную культуру в парках южнобережья.