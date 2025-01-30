Лимоны, оливки и голубика. Станет ли Крым «краем тропических культур»?

В начале текущего года сочинские фермеры немало удивили россиян планами по импортозамещению экзотических фруктов. То, что на самом юге нашей страны выращивают мандарины — давно не новость. В конце концов, абхазские цитрусы в России знают и любят. А от туда до Сочи рукой подать. Но выяснилось, что рядом с главным курортом страны уже заложены плантации фейхоа в несколько гектаров и в ближайших планах местных земледельцев производить собственные бананы. Правда, поскольку банановая пальма — растение крайне теплолюбивое, выращивать сад предполагается в «умных» теплицах.
А ведь Крым тоже южный регион. И, хоть плодородной земли не так много, и есть некоторые трудности с поливом, на полуострове растет множество всяких фруктов. Корреспондент «АиФ-Крым» узнал, можно ли выращивать в Крыму экзотические плоды в промышленных масштабах.
Кислая радость.
Лимоны на полуострове выращивают уже много лет. Еще в 90-е годы в подсобном хозяйстве при Крымском содовом заводе в Красноперекопске, на севере Крыма, появились собственные теплицы, где, помимо традиционных помидоров, стали выращивать цитрусовые. Этот лимонарий тогда был единственным в Крыму. И урожая, который собирали с полутора гектаров плантаций, хватало, чтобы снабжать не только заводчан и жителей Красноперекопска, но и весь Крым. К сожалению, он просуществовал всего несколько лет.
Новым центром выращивания крымских цитрусовых стал Сакский район. Еще в 1994 году в селе Червоное музыкант и садовод-любитель Усеин Усейнов посадил в небольшой теплице первые саженцы сорта «Мейер». Как он сам тогда признался — ради прибавки к пенсии. Дело пошло: сейчас на одном гектаре семья фермера выращивает 150 деревьев, и ежегодно, с ноября по апрель, собирает в среднем по две — две с половиной тонны плодов. На рынки и в торговые сети эти лимоны не попадают. Часть урожая продают прямо на ферме многочисленным туристам, а часть — с лотка на трассе Симферополь — Евпатория.
Другую плантацию заложили в 2021 году в селе Геройское на базе тепличного комбината. На одном гектаре в теплицах высадили полторы тысячи саженцев лимона сорта «Ташкент-1». И еще два гектара было предусмотрено для из рассадки.
Свой выбор создатель лимонария Тимур Абдукахаров объяснил тем, что конкурировать на рынке овощей сейчас довольно сложно.
«Конкуренция в овощеводстве сейчас большая. Поэтому мы долго выбирали, на что можно заменить овощи, рассматривали в том числе ягоды, цветы, виноград. Но в приоритете оказался лимон», рассказал Тимур Абдукахаров в интервью газете «Агромир».
Пробный урожай фермер получил уже в этом сезоне. Однако, полноценно деревья начнут плодоносить только в 2026 году. Планы у Тимура были крайне амбициозные: «Лимонов соберем больше, чем есть на всех крымских приусадебных участках вместе взятых», заявлял он.
Как рассказал «АиФ-Крым» министр сельского хозяйства Денис Кратюк, в Крыму еще немало лимонариев, однако все они небольшие, и в основном располагаются на южном берегу Крыма. Да и те держат лимонные посадки больше для привлечение агротуристов, чем как отдельный бизнес.
«На территории Республики Крым только одно предприятие имеет возможности к выращиванию данного набора культур (цитрусовых — ред.). Остальные — это мелкие КФХ, больше на южном берегу. С учетом того, что территория всей республики не предназначена для выращивания цитрусовых, стоит рассматривать это только как агротуризм», сказал министр.
Справка
В частных домах крымчан лимоны росли, наверное, ещё со времён древних греков. Но первые промышленные лимонные плантации появились в Крыму вскоре после Октябрьской революции. Тогдашнее руководство региона планировало превратить Крым в «край тропических культур, край цитрусовых и эвкалиптов». В 1918 году планировалось высадить 100 тысяч саженцев цитрусовых, привезённых из Грузии, в открытый грунт. Начать планировали с Белогорского района.
«Предстоящей весной будут посажены первые 1500 саженцев лимона. Для закладки лимонария выбрана защищённая горная долина. По наблюдениям местных старожилов, в отведённой для посадки цитрусовых долине зимой в два раза теплее, чем в открытых местах Белогорского района», писала газета «Красный Крым» в феврале 1918 года.
Однако, учитывая, что от этих плантаций до наших дней не дошли даже воспоминания старожилов, можно считать, что эксперимент не удался.
Вторая попытка советской власти обеспечить крымчан местными лимонами и мандаринами была сделана в сороковые годы — сразу после войны. Эксперимент по выращиванию цитрусовых полуукрывным способом — в холодное время года деревья укрывали плёнкой — проводили на южном и западном побережьях Крыма. Такой способ давал неплохие результаты, и через некоторое время на базе узбекских, азербайджанских и грузинских сортов были выведены местные, приспособленные для выращивания в Крыму. Но в середине 50-х проект был признан малоперспективным, и работы остановили.
Как по маслу.
Оливы в Крыму выращивают еще со времен древних греков. Самая большая сохранившаяся в Крыму роща из 28 старых оливковых деревьев возрастом более 500 лет, находится на территории парка «Айвазовский» в Партените. За деревьями ухаживают профессиональные садовники, однако этот сад интересен только своей историей. Практическое же применение находят плодам оливы, собранным в рощах в Форосе и Никитском ботаническом саду — севернее южного берега Крыма олива в открытом грунте не растет. Хотя в Симферополе есть экспериментальная крытая плантация. За всеми этими участками следят учёные Крымского федерального университета.
Плантации не однородны — на них высажены деревья разных сортов. Основные критерии, которые учитывались при отборе — морозостойкость и урожайность. Собранный урожай, а это от 2,5 до 3,5 тонн с гектара, специалисты в основном перерабатывают в масло. И только небольшая часть, собранных в Никитском ботаническом саду оливок, отправляют на консервацию. Те, кому посчастливилось попробовать получившийся продукт, отмечают его прекрасные вкусовые качества.
В виду низкой морозоустойчивости и долгого ожидания урожая — по заверению крымских ученых, лучше всего плодоносят деревья в возрасте от 50 до 200 лет — говорить о промышленных объёмах бессмысленно.
Кстати
Оливковые деревья завезли на Крымский полуостров первые греческие колонисты во II тысячелетии до н. э. До наших дней на территории Никитского ботанического сада сохранился один экземпляр многовековой оливы, признанный самым старым деревом Крыма. По подсчётам специалистов ему более 2000 лет.
Крепкие орешки.
А вот орехи на полуострове растут хорошо — грецкий орех, фундук, миндаль можно встретить практически в любом уголке Крыма. С конца 40-х годов, когда в стране остро встал вопрос обеспечения продовольственной безопасности, орехи стали самой популярной вспомогательной культурой. Помимо, собственно ореховых садов, миндаль, фундук и грецкий орех высаживали для удержания почвы и в качестве веторазащитного барьера по периметру виноградников, из них формировали лесополосы, сажали вдоль дорог. А С 60-х годов грецкий орех стал одним из основных деревьев, высаживаемых для озеленения спальных районов крымских городов.
В последние годы на полуострове, благодаря поддержке властей, площади под орехоплодными культурами постоянно увеличиваются. В основном ореховые сады расположены в Бахчисарайском, Сакском, Кировском и Черноморском районах. И рекорды сбора плодов обновляются каждый год.
«Для, посадки фундука сейчас закладывается ежегодно более 50 гектаров, с учетом миндаля закладываем порядка 70 гектаров. До 100 доходит, — рассказал “АиФ-Крым” Денис Кратюк. — В 2024 году был собран урожай орехоплодных — более 1000 тонн. И сейчас идет разговор не столько о выращивании, сколько о переработке. То есть Крым перевернул страницу ореховодства и в принципе сейчас мы уже готовы к промышленному производству. Но при этом закладка как миндаля, так и фундука остается достаточно большой».
Ранее на полуострове были попытки выращивать съедобную фисташку и арахис.
Фисташковые деревья растут на полуострове уже много столетий, а вот первые семена арахиса были высажены в 1918 году в джанкойском отделении совхоза «Массандра». Как сообщали тогда газеты, посевы развивались хорошо, и обещали обильный урожай. Но планам по выращиванию земляного ореха в Крыму по всей видимости помешало отсутствие достаточного количества воды для полива. Поэтому ни тогда, ни сейчас вырастить большой урожай арахиса не представляется возможным.
«Арахис культура сугубо поливная. С учетом того, что арахис, как земляной орех, требует особой химобработки, особых условий выращивания и достаточно легких почв, на данный момент эта культура не находится в приоритете», рассказал «АиФ-Крым» министр сельского хозяйства полуострова.
Так что, пока эти культуры растут в небольших количествах у энтузиастов. Хоть сколько-нибудь значимого урожая пока собрать не удавалось.
Кстати
Самая древняя фисташка в Крыму — Фисташка Юстиниана. Этот экземпляр фисташки туполистной — ботанический памятник природы. Дерево растёт в окрестностях Ялты и считается одним из самых старых в Крыму. Его возраст — более тысячи лет. Дерево растёт рядом с маяком, на вершине мыса Ай-Тодор. Высота — 15 метров, обхват — 5,6 метра.
Чем ещё порадуют?
Все перечисленные выше культуры — выходцы из субтропических и тропических регионов земного шара. А есть ли у крымчан опыт выращивания северных культур? Тех, кому не просто ненужно тепло, а наоборот — жара может только навредить.
Есть! В селе Укромном Симферопольского района на частном подворье семья крымчан выращивает голубику. Начиналась плантация северной ягоды в 2018 году с сотни кустов. И главная трудность, с которой столкнулись садоводы — отсутствие необходимых условий. Прежде всего — почвы. Голубика может расти только в кислом грунте. Немалые вложения — закупка саженцев североамериканских сортов, торфа, обустройство теплиц, приобретение шмелей для опыления растений — начали давать отдачу только четыре года спустя. Первый полноценный урожай супруги получили только в 2022 году.
И хотя собранный урожай исчисляется тоннами, все же эту ягоду нельзя рассматривать как перспективную для полуострова культуру.
Также, по словам Дениса Кратюка, в Крыму выращивают немало лекарственных растений.
«Много лекарственных будет введено в этом году в реестр. Такие как ладанник, розмарин, несколько видов полыни», пояснил министр.
Что же касается таких популярных фруктов, как инжир, хурма и гранаты — выращенные местными садоводами, они уже давно попадают на столы жителей полуострова, но, все же, в незначительных объемах. Момордика, тладианта и другие овощи со странными названиями тоже нередко встречаются на рынках, однако массового спроса на них не наблюдается. Как и на зизифус, даже несмотря на то, что он славится своими полезными свойствами. А кустарник фейхоа, завезенный в Крым в начале прошлого столетия, больше выращивают как декоративную культуру в парках южнобережья.
В общем, если некоторыми экзотическими культурами крымские аграрии могут частично покрыть потребности крымчан, то говорить о импортозамещении в масштабах страны пока рано.