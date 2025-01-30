После матча КХЛ в Омске капитан «Салавата Юлаева» оказался в больнице

Во время вчерашнего матча омского «Авангарда» и «Салавата Юлаева» капитан последнего Григорий Панин получил серьёзную травму. Произведена стычка между ним и игроком «Авангарда» Джованни Фьоре во время первого периода. В итоге капитан команды гостей до конца периода был выведен из игры. Последствия главного руководителя — у Панина сломано ребро. Об этом на пресс-конференции после матча заявил тренер уфимцев Виктор Козлов.