После матча КХЛ в Омске капитан «Салавата Юлаева» оказался в больнице

Во время вчерашнего матча омского «Авангарда» и «Салавата Юлаева» капитан последнего Григорий Панин получил серьёзную травму. Произведена стычка между ним и игроком «Авангарда» Джованни Фьоре во время первого периода. В итоге капитан команды гостей до конца периода был выведен из игры. Последствия главного руководителя — у Панина сломано ребро. Об этом на пресс-конференции после матча заявил тренер уфимцев Виктор Козлов.
По его словам, Панин был доставлен в омскую больницу и пока будет находиться под контролем специалистов — домой мы вернемся без него.
Ранее мы писали, что встреча «Авангарда» с «Салаватом Юлаевым» закончилась омичей поражениями. Комментарий одного из игроков о матче можно прочитать здесь.