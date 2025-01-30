Студент МАИ разработал широкополосную антенну для цифрового телевидения

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Студент пятого курса Московского авиационного института (МАИ) Григорий Аникин создал усовершенствованную антенну, работающую в широком диапазоне радиоволн ультравысоких частот. На ее основе можно разработать антенну для эффективного приема цифрового телевидения, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Данная антенна может стать базой для разработки более сложных направленных антенн, например, для эффективного приема цифрового телевидения. Поскольку она работает в широкой полосе частот, с ней все каналы у вас будут показывать одинаково успешно», — заявил Аникин, чьи слова приводятся в сообщении.
Диапазон ультравысоких частот обычно используется в таких областях радиотехники, как телевидение, Wi-Fi, мобильная, радиорелейная и тропосферная связь, радиолокация. Радиоволны диапазона 0,3−3 ГГц оптимально подходят для организации связи на относительно небольших расстояниях. Они обладают достаточной проникающей способностью, что вкупе с относительно небольшими габаритными размерами антенн делает возможным их применение в системах связи, работающих в условиях плотной городской застройки.
В своей антенне студент соединил в противофазе два близко расположенных вибратора. Взаимным изменением длин вибраторов за счет сильной взаимной связи достигается нужная величина входного сопротивления и перекрываемый частотный диапазон, простирающийся в пределах 500−800 МГц.
«Данное решение может быть масштабировано на другие частоты, необходимые для работы во многих областях радиотехники. Например, следующей целью является на основе разработанного им метода создать направленную антенну, излучающую и принимающую радиоволны в определенных направлениях», — рассказали в МАИ.
Опытные образцы разработаны в студенческом конструкторском бюро «Сигнал» (СКБ-4) — одно из мест в МАИ, где с первых курсов можно проявить себя в науке. Существенную помощь студенту в работе над проектом оказали руководитель СКБ-4, старший преподаватель кафедры «Радиолокация, радионавигация и бортовое радиоэлектронное оборудование» Василий Егоров, а также радиоинженер, старший преподаватель кафедры «Иностранный язык для инженерных специальностей» Владимир Червяков.