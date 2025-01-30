Студент МАИ разработал широкополосную антенну для цифрового телевидения

Опытные образцы разработаны в студенческом конструкторском бюро «Сигнал» (СКБ-4) — одно из мест в МАИ, где с первых курсов можно проявить себя в науке. Существенную помощь студенту в работе над проектом оказали руководитель СКБ-4, старший преподаватель кафедры «Радиолокация, радионавигация и бортовое радиоэлектронное оборудование» Василий Егоров, а также радиоинженер, старший преподаватель кафедры «Иностранный язык для инженерных специальностей» Владимир Червяков.