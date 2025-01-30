Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится в феврале

На участке от Савеловской до станции Бескудниково после 23:00 и до 06:00 (до 07:00 по выходным) поезда в обе стороны будут следовать по одному пути. Перед выходом на платформу пассажирам советуют уточнять информацию на табло и слушать звуковые оповещения.