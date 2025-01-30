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Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится в феврале

Для части поездов увеличат интервалы движения, а у некоторых составов изменится набор остановок.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В феврале вновь скорректируют график движения поездов первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Изменения внесут в расписание c 20:00 до 07:00.

На Савеловском направлении частично увеличат интервалы движения составов: после 20:00 — до 15 минут, после 23:00 — до одного часа, а с начала движения до 07:00 — до 40 минут.

На участке от Савеловской до станции Бескудниково после 23:00 и до 06:00 (до 07:00 по выходным) поезда в обе стороны будут следовать по одному пути. Перед выходом на платформу пассажирам советуют уточнять информацию на табло и слушать звуковые оповещения.

Часть поездов проследует мимо станции Дегунино без остановки, а некоторые составы будут курсировать от и до станций Лобня и Бескудниково.

На Белорусском направлении интервалы движения также частично увеличатся: после 21:00 — до 15 минут, после 22:00 и до 07:00 — до 40 минут. Часть поездов проследует от и до Белорусского вокзала, некоторые составы не будут останавливаться на станциях Беговая, Тестовская, Сетунь, Немчиновка и Баковка.

Помимо этого, скорректирован график движения аэроэкспрессов ранним утром и поздним вечером. Для поездок в аэропорт Шереметьево можно также воспользоваться автобусами № 1195 (до терминалов В, С) и 1195D (до терминала D). Они отправляются от станции метро «Ховрино». Расписание автобусов и аэроэкспрессов представлено на сайте компании.

Подробнее с расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.