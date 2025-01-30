Порывистый ветер и до +12°С ожидается в Беларуси в четверг

В Минске, Витебске и Могилеве сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +6…+8°C. Ветер юго-западный 4−9 м/с, в Витебске с порывами до 12 м/с.