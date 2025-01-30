Порывистый ветер и до +12°С ожидается в Беларуси в четверг

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода и будет в основном без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер юго-западный 4−9 м/с, днем местами по северу страны порывы могут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +6.. +12°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске и Могилеве сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +6…+8°C. Ветер юго-западный 4−9 м/с, в Витебске с порывами до 12 м/с.
В Гомеле и Гродно прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, в Гомеле без осадков, а в Гродно есть небольшая вероятность осадков — 5−10%. Воздух прогреется до +7…+9°C, ветер юго-западный.
В Бресте ожидается самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров — до +9…+11°C. В городе над Бугом в четверг установится переменная облачность и будет без дождей, ветер юго-западный, 4−9 м/с.