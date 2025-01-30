Синоптики предупредили о скачках температуры от −20 до +4 градусов

После ночных −20, которые фиксировали в основном в восточных районах региона, воздух сегодня прогреется до −1…-6, а на востоке области — до −9. При этом ветер окажется неустойчивым, и местами продолжатся снегопады, хотя и небольшие. Временами снег будет идти мокрый. Небольшие осадки задержатся ещё минимум на двое суток. По ночам теплее будет в западной части — до −1…-8, на остальной территории — до −18. Днём в пятницу — 0…-5, в субботу — около −1…+4.