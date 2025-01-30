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Синоптики предупредили о скачках температуры от −20 до +4 градусов

Очень нестабильная погода ожидается в Челябинской области в ближайшие дни. По ночам местами столбики уличных термометров будут падать до −20 градусов, днём же будут активно стремиться ближе к нолю и даже к отметке +4. Подробный прогноз на четверг, 30 января, и выходные выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +10° 7 м/с 23% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: Pchela.News

После ночных −20, которые фиксировали в основном в восточных районах региона, воздух сегодня прогреется до −1…-6, а на востоке области — до −9. При этом ветер окажется неустойчивым, и местами продолжатся снегопады, хотя и небольшие. Временами снег будет идти мокрый. Небольшие осадки задержатся ещё минимум на двое суток. По ночам теплее будет в западной части — до −1…-8, на остальной территории — до −18. Днём в пятницу — 0…-5, в субботу — около −1…+4.

В Челябинске в четверг существенных осадков не предвидится, ожидается облачность с прояснениями, −6…-8. В ночь на пятницу — до −16, днём вернётся небольшой снегопад, и станет чуть теплее, чем накануне. В ночь на субботу подморозит уже лишь до −5, днём же и вовсе стоит быть готовыми к оттепели до +1…+3.