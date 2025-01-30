ГАИ за 24 часа задержала в столице Башкирии нескольких нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали несколько пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 24 часа было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 423 нарушения правил дорожного движения.
— Задержаны четыре водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, три водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, кроме этого, шестеро — без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
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