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ГАИ за 24 часа задержала в столице Башкирии нескольких нетрезвых водителей

В Уфе поймали четырех пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали несколько пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие 24 часа было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 423 нарушения правил дорожного движения.

— Задержаны четыре водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, три водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, кроме этого, шестеро — без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

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