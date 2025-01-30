Участникам СВО могут простить долги

— Во-первых, данный закон распространяется на тех, кто не ранее 1 декабря 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ на срок от одного года для выполнения задач специальной военной операции. Во-вторых, прекращаются те исполнительные производства, судебный акт по которым вступил в силу до 1 декабря 2024 года, — перечисляет Анатолий Анатольевич. — В-третьих, сумма задолженности не должна превышать 10 миллионов рублей. Соответственно, если в отношении гражданина есть несколько исполнительных производств и общая сумма превышает 10 миллионов, он может выбрать, какие из них нужно прекратить.