Участникам СВО могут простить долги

Участники специальной военной операции рискуют жизнью, а потому пользуются особой поддержкой государства. В декабре прошлого года вступил в силу новый федеральный закон, который расширил гарантии для таких граждан. О его особенностях «АиФ-Дальинформ» рассказал руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО Анатолий Касьяненко.
Простят долги.
По новому закону в отношении бойцов СВО прекращаются исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотеке. Это значит, что возвращать задолженности не придется, они списываются.
Правда, автоматически это не произойдет. Сам военнослужащий или кто-то из его родственников должен написать заявление в свободной форме, указывая номера производств, и приложить к нему документ, подтверждающий участие в спецоперации. Его можно подать в любое структурное подразделение ФССП России, отправить через интернет-приемную на сайте службы, портал «Госуслуги», почтой либо через военкомат или пункт отбора на военную службу по контракту.
Но, как отметил главный судебный пристав региона, важно, чтобы были соблюдены несколько условий.
— Во-первых, данный закон распространяется на тех, кто не ранее 1 декабря 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ на срок от одного года для выполнения задач специальной военной операции. Во-вторых, прекращаются те исполнительные производства, судебный акт по которым вступил в силу до 1 декабря 2024 года, — перечисляет Анатолий Анатольевич. — В-третьих, сумма задолженности не должна превышать 10 миллионов рублей. Соответственно, если в отношении гражданина есть несколько исполнительных производств и общая сумма превышает 10 миллионов, он может выбрать, какие из них нужно прекратить.
Новая мера поддержки коснулась также жен участников СВО.
Арестовывать не будут.
— Если исполнительные производства по кредитным обязательствам можно прекратить, то производства по иным категориям можно приостановить, — отмечает Анатолий Касьяненко.
В этом случае уже не важно, когда боец заключал контракт. Ушел воевать добровольцем или был призван в ходе мобилизации. В соответствии со статьей 40 Федерального закона № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве» он в любом случае имеет право на такую приостановку. И возобновления производства не произойдет до тех пор, пока срок службы не завершится.
— Это значит, что принудительные меры исполнения, например арест счетов или имущества, не применяются. Однако есть исключения: не приостанавливаются исполнительные производства по алиментным обязательствам, по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных правонарушений, — объясняет руководитель регионального управления ФССП.
Поддержка для каждого.
Управление тесно сотрудничает с филиалами государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Вместе они стараются оказать всестороннюю поддержку бойцам.
Приставы не только проводят личные приемы участников СВО и членов их семей, где объясняют все тонкости приостановления и прекращения производств, стараясь оказать помощь каждому максимально оперативно. В свободное от работы время они участвуют во всех мероприятиях, которые призваны помочь фронту.
— Мы собираем гуманитарную помощь, плетем маскировочные сети, — делится Анатолий Касьяненко. — Перед Новым годом поздравляли с наступающими праздниками детей участников специальной военной операции, дарили подарки.
А есть среди сотрудников ФССП и те, кто сам ушел сражаться на передовую или несет службу на Донбассе. И такими коллеги очень гордятся.
Справка.
После вступления в силу нового закона в Хабаровском крае и ЕАО прекращено 59 исполнительных производств на сумму более 5,5 миллиона рублей.