Намибия отменяет безвизовый режим для белорусов с 1 апреля 2025. Это следует из данных местного туристического сайта namibian.org.
В сообщении говорится, что Намибия приняла решение ввести визы для граждан некоторых страны Европы. В числе стран оказалась и Беларусь. Напомним, что ранее белорусы могли въезжать в страну без визы.
Отмечается, что решение правительства Намибии связано с тем, что многие из стран не предоставляют гражданам страны безвизовые условия. Говорится, что из безвизового списка власти исключили 31 страну.
Теперь гражданам Беларуси, желающим поехать в данную африканскую страну, необходимо получать визу в консульствах и дипломатических представительствах Намибии, ближайший из которых находится в Москве. Также визу можно получить по прибытии в двух аэропортах, в некоторых наземных пунктах пропуска. Стоимость визы для граждан, которые не входят в Африканский союз, составляет 1600 намибийский долларов — около 80 евро.
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