Намибия отменяет безвизовый режим для белорусов с 1 апреля 2025

Теперь гражданам Беларуси, желающим поехать в данную африканскую страну, необходимо получать визу в консульствах и дипломатических представительствах Намибии, ближайший из которых находится в Москве. Также визу можно получить по прибытии в двух аэропортах, в некоторых наземных пунктах пропуска. Стоимость визы для граждан, которые не входят в Африканский союз, составляет 1600 намибийский долларов — около 80 евро.