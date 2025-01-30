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Больше 300 казахстанцев оказались в списке подлежащих высылке из США мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации, передает NUR.KZ.

Источник: pixabay.com

В документе говорится, что по состоянию на 24 ноября 2024 года в списке ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США) значатся почти 1,5 млн человек, подлежащих высылке.

Отмечается, что они еще не задержаны компетентными органами для дальнейшей депортации.

В документе указано, что сейчас на территории США незаконно находятся 369 граждан Казахстана, которые могут быть депортированы.

Помимо казахстанцев, как указано в документе, в США нелегально находятся 319 граждан Кыргызстана, больше 3,5 тыс. россиян, 975 граждан Узбекистана и 40 туркменистанцев.

Примечательно, что в списке указано также, что депортации подлежат 337 «граждан СССР».

Больше всего нелегальных мигрантов в США из Гондураса (262 тыс.), Гватемалы (253 тыс.), Мексики (252 тыс.) и Сальвадора (203 тыс.).