Больше 300 казахстанцев оказались в списке подлежащих высылке из США мигрантов

В документе говорится, что по состоянию на 24 ноября 2024 года в списке ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США) значатся почти 1,5 млн человек, подлежащих высылке.
Отмечается, что они еще не задержаны компетентными органами для дальнейшей депортации.
В документе указано, что сейчас на территории США незаконно находятся 369 граждан Казахстана, которые могут быть депортированы.
Помимо казахстанцев, как указано в документе, в США нелегально находятся 319 граждан Кыргызстана, больше 3,5 тыс. россиян, 975 граждан Узбекистана и 40 туркменистанцев.
Примечательно, что в списке указано также, что депортации подлежат 337 «граждан СССР».
Больше всего нелегальных мигрантов в США из Гондураса (262 тыс.), Гватемалы (253 тыс.), Мексики (252 тыс.) и Сальвадора (203 тыс.).