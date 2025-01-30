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Топ-5 новостей в Молдове 30 января

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 30 января 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 66% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

1. Молдавские власти легко могли бы предотвратить энергокризис на левом берегу Днестра: Почему ПАС не желает идти простым путем и становится виновником гибели людей.

2. В Европе жёстко «наехали» на режим ПАС и Санду: «Призываем правительство Молдовы прекратить препятствовать поставкам газа в Приднестровье».

3. В Молдову вернулось «бабье лето»: Наслаждаемся неожиданным теплом перед скорыми морозами.

4. Компенсации жителям Молдовы за дикие тарифы на отопление и электроэнергию немного увеличили: Что получат те, кому поступает «помощь» от властей.

5. Гражданин Молдовы устроил ДТП в Италии: В аварии погиб известный журналист.

экономика
энергетика