1. Молдавские власти легко могли бы предотвратить энергокризис на левом берегу Днестра: Почему ПАС не желает идти простым путем и становится виновником гибели людей.
2. В Европе жёстко «наехали» на режим ПАС и Санду: «Призываем правительство Молдовы прекратить препятствовать поставкам газа в Приднестровье».
3. В Молдову вернулось «бабье лето»: Наслаждаемся неожиданным теплом перед скорыми морозами.
4. Компенсации жителям Молдовы за дикие тарифы на отопление и электроэнергию немного увеличили: Что получат те, кому поступает «помощь» от властей.
5. Гражданин Молдовы устроил ДТП в Италии: В аварии погиб известный журналист.