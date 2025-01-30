Приморцы начали массово занимать до зарплаты

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), регион вошел в топ-30 субъектов РФ по этому показателю, заняв 19-е место. Помимо Приморья, в список попала и Якутия — здесь средний займ составил 9,48 тысяч рублей (+2,1%).
В целом по стране также зафиксирован рост: средний размер микрозайма увеличился на 2,5% за месяц и на 8,4% за год, достигнув 10,41 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что после летнего спада объемы микрозаймов снова начали расти, однако их средний размер остается под контролем. «Регуляторные меры снизили выдачу займов гражданам с высокой долговой нагрузкой, что сдерживает резкий рост», — объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Напомним, что в Приморском крае, как и в России, в прошлом году было подано рекордное количество заявлений на личное банкротство. Эта цифра растет последние несколько лет, причем количество личных банкротств в разы превышает цифры по банкротству компаний.