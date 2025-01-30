Лукашенко обратился к Мозырскому НПЗ, сказав про мировые стандарты

Президент Беларуси подчеркнул, что благодаря воплощению в жизнь смелых решений Мозырский НПЗ работает надежно и смотрит уверенно в будущее. Александр Лукашенко поздравил с юбилеем всех тех, кто стоял у истоков предприятия, продолжает его традиции, а также вносит значимый вклад в развитие белорусской экономики и нефтепереработки.