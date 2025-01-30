Лукашенко обратился к Мозырскому НПЗ, сказав про мировые стандарты

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 30 января, обратился к сотрудникам и ветеранам Мозырского нефтеперерабатывающего завода, поздравил и 50-летием с момента основания и сказал про мировые стандарты. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что за все эти годы полесский гигант белорусской нефтехимии прошел большой путь, который отмечен высокими профессиональными достижениями. По его словам, начавшаяся в непростые 90-е годы прошлого столетия амбициозная программа поэтапной модернизации дала возможность заводу внедрить передовые технологии, а также выйти на мировые стандарты качества, безопасности производства.
Президент Беларуси подчеркнул, что благодаря воплощению в жизнь смелых решений Мозырский НПЗ работает надежно и смотрит уверенно в будущее. Александр Лукашенко поздравил с юбилеем всех тех, кто стоял у истоков предприятия, продолжает его традиции, а также вносит значимый вклад в развитие белорусской экономики и нефтепереработки.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что компания «Роснефть» «пощупает» недра Гомельской области.
Кстати, Беларусь поднимет тарифы на 11% на транзит нефти с 1 февраля 2025 года.
Кроме того, власти назвали реальную стоимость проезда в общественном транспорте Минска.