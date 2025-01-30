Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью погода поставила рекорды в Петербурге и Москве

Пятый день подряд на территории европейской части России погода десятками бьет рекорды. В воскресенье было 12 суточных рекордов максимальной температуры, в понедельник 33, во вторник 37, а в среду 36.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 66% 761 мм рт. ст. +4°

Об этом сообщает в своем канале 30 января ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Вчера обновили свои максимумы Москва (новый рекорд +5,1 градуса) и Петербург (+5,3 градуса — чуть выше показателя, о котором вечером писала «Фонтанка»). В Петербурге это был второй рекорд тепла в январе, а в Москве третий.

Волна тепла оказалась настолько мощной, что четверг, едва успев начаться, обновил в столицах ещё по одному рекорду. Сегодня в обоих городах побиты рекорды 2016 года: в Петербурге в середине ночи температура воздуха достигла +5,6 градуса против +4,8 девять лет назад, а в Москве +4,6 градуса против прежнего рекорда +3,0 градуса. Также суточные рекорды тепла обновлены сегодня в подмосковных Можайске и Коломне.

«По нашим прогнозам, сегодня волна тепла, захлестнувшего европейскую территорию страны, достигнет своего апогея, и местами возможно обновление не только суточных рекордов максимальной температуры воздуха, но и абсолютных январских рекордов тепла», — отмечает Леус.

После этого аномальное тепло будет постепенно покидать европейскую часть России, хотя рекорды возможны и в пятницу, и субботу.