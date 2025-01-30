Ночью погода поставила рекорды в Петербурге и Москве

Об этом сообщает в своем канале 30 января ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Вчера обновили свои максимумы Москва (новый рекорд +5,1 градуса) и Петербург (+5,3 градуса — чуть выше показателя, о котором вечером писала «Фонтанка»). В Петербурге это был второй рекорд тепла в январе, а в Москве третий.
Волна тепла оказалась настолько мощной, что четверг, едва успев начаться, обновил в столицах ещё по одному рекорду. Сегодня в обоих городах побиты рекорды 2016 года: в Петербурге в середине ночи температура воздуха достигла +5,6 градуса против +4,8 девять лет назад, а в Москве +4,6 градуса против прежнего рекорда +3,0 градуса. Также суточные рекорды тепла обновлены сегодня в подмосковных Можайске и Коломне.
«По нашим прогнозам, сегодня волна тепла, захлестнувшего европейскую территорию страны, достигнет своего апогея, и местами возможно обновление не только суточных рекордов максимальной температуры воздуха, но и абсолютных январских рекордов тепла», — отмечает Леус.
После этого аномальное тепло будет постепенно покидать европейскую часть России, хотя рекорды возможны и в пятницу, и субботу.