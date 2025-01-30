Ночью погода поставила рекорды в Петербурге и Москве

Волна тепла оказалась настолько мощной, что четверг, едва успев начаться, обновил в столицах ещё по одному рекорду. Сегодня в обоих городах побиты рекорды 2016 года: в Петербурге в середине ночи температура воздуха достигла +5,6 градуса против +4,8 девять лет назад, а в Москве +4,6 градуса против прежнего рекорда +3,0 градуса. Также суточные рекорды тепла обновлены сегодня в подмосковных Можайске и Коломне.