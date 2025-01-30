Жильцы сгоревшего общежития в Златоусте получили деньги на ремонт квартир

Общежитие сгорело на улице Румянцева, 2 в 2024 году. Власти пустили решение вопроса на самотек. Жители просили о помощи, поскольку часть квартир находятся в собственности города, но тщетно. Жить в прогоревших комнатах — не выход, денег на ремонт у людей не было.