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Жильцы сгоревшего общежития в Златоусте получили деньги на ремонт квартир

После вмешательства общественников.

Источник: freepik.com

В Златоусте семь жильцов сгоревшего в Златоусте общежития получили выплаты на восстановление квартир после вмешательства общественников. Подробности рассказали в ОНФ Челябинской области.

Общежитие сгорело на улице Румянцева, 2 в 2024 году. Власти пустили решение вопроса на самотек. Жители просили о помощи, поскольку часть квартир находятся в собственности города, но тщетно. Жить в прогоревших комнатах — не выход, денег на ремонт у людей не было.

Народный фронт попросил прокуратуру Златоуста заняться проблемой и заставить власти Златоуста оказать погорельцам законную помощь. По итогу администрация не только выплатила положенные средства, но также отремонтировала квартиры в собственности муниципалитета.

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недвижимость